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25 июля 2025 в 14:27

Уснувшая россиянка случайно раздавила новорожденного ребенка

В Ленинградской области россиянка уснула на младенце во время кормления

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Гатчинском округе Ленинградской области 35-летняя пациентка перинатального центра уснула на младенце во время его кормления, пишет Neva.Today. В результате этого новорожденный ребенок скончался.

Прибыв на место трагедии, правоохранители обнаружили труп новорожденного. Женщина на тот момент уже покинула учреждение.

Подозреваемую объявили в розыск. По факту происшествия началась проверка.

Ранее в Омске 16-летняя девочка расправилась со своим новорожденным ребенком. Преступление произошло в номере недорогой гостиницы на окраине города.

До этого тело новорожденного ребенка обнаружили в мусорном контейнере в Ростове-на-Дону. Ведомство возбудило уголовное дело об убийстве малолетнего лица.

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