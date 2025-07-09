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09 июля 2025 в 17:51

Тело младенца нашли в мусорке в российском регионе

СК возбудил дело после обнаружения мертвого младенца в мусорке в Ростове-на-Дону

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тело новорожденного ребенка обнаружили в мусорном контейнере в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Ведомство возбудило уголовное дело об убийстве малолетнего лица (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Поступило сообщение об обнаружении в мусорном контейнере на улице Платона Кляты в городе Ростове-на-Дону тела новорожденного ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ, — говорится в сообщении.

Обстоятельства гибели младенца в СК не уточнили. Специалисты осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти ребенка.

Ранее тело младенца обнаружили в заваленной мусором квартире в Санкт-Петербурге. Трагедия случилась 28 февраля, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

До этого стало известно, что четырехмесячный ребенок скончался в реанимации в Гатчине после удара головой о ножку кровати. Инцидент произошел вечером 15 февраля. Медики диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, перелом височной кости, эпидуральную гематому и дислокационный синдром.

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Ростовская область
Следственный комитет
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