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21 июля 2025 в 14:26

В Омске 16-летняя мать убила новорожденного и оставила труп в номере отеля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Омске 16-летняя девочка расправилась со своим новорожденным ребенком, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. По его данным, преступление произошло в номере недорогой гостиницы на окраине города.

Девочка сняла комнату и оставила в ней младенца без признаков жизни. Новорожденного во время уборки в номере нашла горничная. Подозреваемую уже задержали.

Ранее в Василеостровском районе Санкт-Петербурга полиция начала проверку в связи с внезапной смертью восьмимесячного младенца. Мальчика без признаков жизни обнаружила его мать. По предварительной информации, вечером мать уложила ребенка спать в детской комнате. Утром, обнаружив неподвижного малыша в положении лицом вниз, она подняла тревогу. Отец попытался провести сыну сердечно-легочную реанимацию, но спасти его не удалось.

До этого в Свердловской области в городе Нижние Серги скончался трехмесячный ребенок. По словам матери погибшего малыша, за несколько дней до смерти он начал отказываться от еды и терять в весе, однако внешне не проявлял признаков болезни.

На борту рейса Москва — Новокузнецк пассажирка оставила новорожденного ребенка в самолете, попросив стюардессу присмотреть за младенцем, и отправилась за багажом. Тогда экипаж сообщил о ситуации в полицию. Позднее мать объяснила свои действия опасениями потерять багаж.

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