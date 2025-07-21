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21 июля 2025 в 11:54

Полиция Петербурга начала проверку после внезапной смерти младенца

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга полиция начала проверку в связи с внезапной смертью восьмимесячного младенца, пишет Neva.Today. Мальчика без признаков жизни обнаружила его мать.

По предварительной информации, вечером мать уложила ребенка спать в детской комнате. Утром, обнаружив неподвижного малыша в положении лицом вниз, она подняла тревогу. Отец попытался провести сыну сердечно-легочную реанимацию, но спасти его не удалось.

По прибытии на место полицейские обнаружили тело младенца без видимых следов насильственной смерти. Тело ребенка направили в морг для судебно-медицинской экспертизы.

Ранее в Свердловской области в городе Нижние Серги скончался трехмесячный ребенок. По словам матери погибшего малыша, за несколько дней до смерти он начал отказываться от еды и терять в весе, однако внешне не проявлял признаков болезни.

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