Полиция Петербурга начала проверку после внезапной смерти младенца

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга полиция начала проверку в связи с внезапной смертью восьмимесячного младенца, пишет Neva.Today. Мальчика без признаков жизни обнаружила его мать.

По предварительной информации, вечером мать уложила ребенка спать в детской комнате. Утром, обнаружив неподвижного малыша в положении лицом вниз, она подняла тревогу. Отец попытался провести сыну сердечно-легочную реанимацию, но спасти его не удалось.

По прибытии на место полицейские обнаружили тело младенца без видимых следов насильственной смерти. Тело ребенка направили в морг для судебно-медицинской экспертизы.

Ранее в Свердловской области в городе Нижние Серги скончался трехмесячный ребенок. По словам матери погибшего малыша, за несколько дней до смерти он начал отказываться от еды и терять в весе, однако внешне не проявлял признаков болезни.