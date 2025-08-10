Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 10:59

Жительница Львова набросилась на харьковчан из-за русской речи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жительница Львова на западе Украины набросилась на группу харьковчан, сообщает украинское издание «Страна.ua». По его информации, женщину разозлило то, что компания говорила на русском языке. Уточняется, что женщина обвинила гостей из Харькова в сепаратизме. Кроме того, недовольная горожанка вызвала полицию.

Языковой скандал во Львове. Местная жительница потребовала у группы харьковчан прекратить говорить по-русски, — говорится в материале.

Ранее в Киеве подростки устроили танцы под русский рэп во время празднования дня рождения. При этом сами они были переодеты в полицейскую форму. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с участниками воспитательную беседу. В отношении их родителей составили протокол по статье о ненадлежащем выполнении обязанностей по воспитанию детей.

До этого в Одессе русская песня стала причиной массовой драки на пляже. По словам очевидцев, композицию включила одна из отдыхающих. Это привело в бешенство другую девушку, которая буквально накинулась на оппонентку, повалила ее на песок и начала тянуть за волосы. Вскоре к драке подключились и другие, в том числе мужчины.

Украина
Львов
Львовская область
нападения
русский язык
русофобия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тренер «Спартака» назвал виновного в худшем старте в РПЛ с 2011 года
МИД России оценил риски терактов в преддверии встречи Путина и Трампа
Подросток не поделился семечками и погиб на спортивной площадке
ИИ научился предсказывать эффективность лечения рака печени
Гладков назвал число погибших от обстрелов в Белгородской области за август
Калифорния «вытерла ноги» об Трампа с его миллиардным ультиматумом
Экономист предрек Германии обмен автопрома на льготы в США
Режиссер Адабашьян получил поздравление с 80-летним юбилеем от Путина
Россиянам назвали главное отличие вклада от программы сбережений
Волчанск, Котлино, Торское: хорошие и плохие новости фронта СВО 10 августа
Полина Диброва решила «гульнуть» без детей на фоне слухов о разводе
В ОП предупредили мигрантов о новых пошлинах
«Стаи» смертоносных БПЛА, гибель людей: как ВСУ атакуют РФ 10 августа
В Китае задержали дипломата, которого США хотели видеть главой МИД
Двое самарцев отправились в больницу после столкновения на гидроциклах
В России предложили вписывать внуков в паспорта бабушек и дедушек
Аэропорт Геленджика вновь перестал обслуживать авиарейсы
Россиянин оригинальным способом сделал предложение своей девушке
Ситуация в аэропортах РФ сегодня, 10 августа: задержки рейсов, что в Сочи
Магнитные бури сегодня, 10 августа: что завтра, упадок сил, тревожность
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.