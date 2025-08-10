Жительница Львова набросилась на харьковчан из-за русской речи

Жительница Львова на западе Украины набросилась на группу харьковчан, сообщает украинское издание «Страна.ua». По его информации, женщину разозлило то, что компания говорила на русском языке. Уточняется, что женщина обвинила гостей из Харькова в сепаратизме. Кроме того, недовольная горожанка вызвала полицию.

Языковой скандал во Львове. Местная жительница потребовала у группы харьковчан прекратить говорить по-русски, — говорится в материале.

Ранее в Киеве подростки устроили танцы под русский рэп во время празднования дня рождения. При этом сами они были переодеты в полицейскую форму. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с участниками воспитательную беседу. В отношении их родителей составили протокол по статье о ненадлежащем выполнении обязанностей по воспитанию детей.

До этого в Одессе русская песня стала причиной массовой драки на пляже. По словам очевидцев, композицию включила одна из отдыхающих. Это привело в бешенство другую девушку, которая буквально накинулась на оппонентку, повалила ее на песок и начала тянуть за волосы. Вскоре к драке подключились и другие, в том числе мужчины.