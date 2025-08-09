Полиция Киева наказала подростков-меломанов за любовь к русскому рэпу На Украине родителей подростков оштрафовали за танец детей под русский рэп

В Киеве подростки во время празднования дня рождения устроили танцы под русский рэп, передает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на правоохранительные органы. Уточняется, что дети были переодеты в полицейскую форму.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с участниками воспитательную беседу. В отношении родителей составили протокол по статье «Ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей». За подобное нарушение предусмотрен штраф, однако неизвестно, какую сумму они должны будут выплатить.

Ранее русская песня спровоцировала массовую драку на пляже «Золотой берег» в Одессе. Очевидцы рассказали, что одна из отдыхающих включила русскоязычную композицию, и разъяренная женщина набросилась на нее, повалив на песок и дергая за волосы, после чего в конфликт вмешались другие, включая мужчин. Чем завершилась потасовка и какая именно песня стала причиной конфликта, не уточняется.

Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что исполнение песен на русском языке не нарушает закон о государственном языке 2019 года. По ее словам, документ допускает использование других языков в художественных произведениях, если это не противоречит иным нормам.