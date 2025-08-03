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03 августа 2025 в 20:01

Девушки в бикини подрались на одесском пляже из-за русской песни

В Одессе отдыхающие на пляже устроили массовую драку из-за русской музыки

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Русская песня стала причиной массовой драки на пляже «Золотой берег» в Одессе, передает издание «Страна.ua». По словам очевидцев, одна из отдыхающих включила русскоязычную композицию, что привело в бешенство другую. Она буквально накинулась на девушку, повалила на песок и начала тянуть за волосы. Вскоре к драке подключились и другие, в том числе мужчины.

Чем закончилась потасовка, неизвестно. Какая именно композиция стала предметом раздора, умалчивается.

Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская сообщила, что исполнение песен на русском языке не подпадает под запрет закона о государственном языке 2019 года. Однако это могут запрещать другие нормативные документы. Она напомнила, что в стране действует закон «О культуре», запрещающий исполнение песен российских исполнителей.

До этого департамент национальных меньшинств при правительстве Литвы сделал заявление о праве граждан на свободное общение на русском языке. В сообщении указано, что он является не только языком иностранного государства, но и родным для представителей нацменьшинства в республике.

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