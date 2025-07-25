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25 июля 2025 в 16:43

В Литве напомнили о правах на русский язык

В Литве департамент нацменьшинств заявил о праве свободного общения на русском

Фото: Oliver Berg/dpa/Global Look Press

Департамент национальных меньшинств при правительстве Литвы сделал заявление о праве граждан на свободное общение на русском языке. В сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства, указано, что он является не только языком иностранного государства, но и родным для представителей нацменьшинства в республике.

Авторы заявления отметили, что закон о национальных меньшинствах гарантирует право их представителей свободно использовать родной язык. Департамент предостерег общественность от радикальных высказываний по этому вопросу и от недовольства увеличением звучания русского языка в общественных местах. Это явление связано с прибытием в Литву беженцев из Украины и белорусских оппозиционеров.

Департамент призвал всех, кто формирует общественное мнение, включая политиков, государственных служащих, представителей НПО и СМИ, к ответственности в коммуникации. Ведомство подчеркнуло важность поддержания литовского языка, чтобы это стремление не привело к разжиганию розни, способной ослабить государственную стабильность.

Ранее на Украине языковой омбудсмен Елена Ивановская потребовала вычеркнуть упоминание русского языка из конституции страны. Она призвала «устранить символическое неравенство в законодательстве».

Литва
нацменьшинства
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права
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