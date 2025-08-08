Капустный салат всего за 5 минут: просто, быстро и безумно вкусно

Иногда хочется чего-то легкого — и салат из свежей капусты подходит идеально. Он освежает, помогает пищеварению и отлично сочетается с мясом, картошкой и супом.

Мелко нашинкуйте примерно 300 г белокочанной капусты, посолите щепоткой соли и слегка помните руками — чтобы стала мягче. Добавьте одну крупную натертую морковь и половинку красного лука, нарезанного тонкими полукольцами. Полейте 2 ст. л. подсолнечного масла и 1 ст. л. яблочного уксуса. Перемешайте — и салат готов.

Можно добавить рубленую зелень, щепотку сахара или немного болгарского перца — вкус каждый раз будет меняться, но всегда оставаться отличным.

Совет: дайте салату постоять 10–15 минут — он станет еще сочнее.

