Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 11:15

Консервируем лето в банке! Маринуем ассорти из огурцов и помидоров

Огурцы и помидоры: как быстро замариновать на зиму Огурцы и помидоры: как быстро замариновать на зиму Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это ассорти — классика домашних заготовок. Яркие, сочные овощи с пряным рассолом отлично подойдут к мясу, картошке или даже как отдельная закуска. Вкус лета — в каждом кусочке.

В чистую 3-литровую банку уложить поочередно 4-5 небольших огурцов и 5-6 спелых, но упругих томатов. Добавить 3 зубчика чеснока, зонтик укропа, лавровый лист, 4 горошины черного перца, 2 кусочка хрена. Залить кипятком, накрыть крышкой, оставить на 15 минут. Слить, довести до кипения повторно, добавить 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли и 2 ст. л. уксуса. Залить снова, закатать и перевернуть.

  • Совет: чтобы сделать вкус интереснее, добавьте в банку несколько колец сладкого перца или немного лука.

Ранее рассказывали, как замариновать огурцы в банке на 1 литр всего за сутки.

домашние заготовки
огурцы
помидоры
рецепты
кулинария
рецепт
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Адская ночь в Киеве. Град из «Гераней» и «Кинжалов»: цели ВС РФ, что дальше
Пропавшего ветерана ВОВ нашли живым в кустах спустя четверо суток
Юрист раскрыл важный нюанс запрета вывесок с иностранными словами
Уехавшего на Украину адвоката объявили в розыск по уголовной статье
В Эстонии не могут принять закон о запрете РПЦ
В Федерации бокса России назвали альтернативу гей-парадам
Маленькая девочка стала причиной жесткой лобовой аварии в Твери
Российские военные впервые применили в Кривом Роге ракету «Гром-1»
Родившийся в СССР нобелевский лауреат остался без европейского паспорта
Руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов отметит юбилей
Зафиксированы попытки ВСУ атаковать ДНР ракетами Storm Shadow
Кузнецова рассказала об условиях и мерах поддержки для семей с детьми
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Кадыров лаконично ответил тем, кто желает ему смерти
Глава Федерации бокса рассказал, что ждет давшую вейп обезьяне спортсменку
Популярную российскую группу заподозрили в пропаганде ЛГБТ
Назван фактор, из-за которого ХАМАС и Израиль могут не достичь перемирия
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.