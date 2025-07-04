Консервируем лето в банке! Маринуем ассорти из огурцов и помидоров

Огурцы и помидоры: как быстро замариновать на зиму

Консервируем лето в банке! Маринуем ассорти из огурцов и помидоров

Это ассорти — классика домашних заготовок. Яркие, сочные овощи с пряным рассолом отлично подойдут к мясу, картошке или даже как отдельная закуска. Вкус лета — в каждом кусочке.

В чистую 3-литровую банку уложить поочередно 4-5 небольших огурцов и 5-6 спелых, но упругих томатов. Добавить 3 зубчика чеснока, зонтик укропа, лавровый лист, 4 горошины черного перца, 2 кусочка хрена. Залить кипятком, накрыть крышкой, оставить на 15 минут. Слить, довести до кипения повторно, добавить 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли и 2 ст. л. уксуса. Залить снова, закатать и перевернуть.

Совет: чтобы сделать вкус интереснее, добавьте в банку несколько колец сладкого перца или немного лука.

Ранее рассказывали, как замариновать огурцы в банке на 1 литр всего за сутки.