Политолог назвал вероятный выход из конфликта на Украине Политолог Межуев счел корейский сценарий единственным вариантом мира на Украине

Конфликт на Украине может завершиться по «корейскому сценарию», заявил доцент философского факультета МГУ, научный сотрудник ИНИОН РАН Борис Межуев в интервью Lenta.ru. Он отметил, Россия рано или поздно может решиться на эту модель урегулирования.

Я по-прежнему считаю, что конфликт завершится по «корейскому сценарию». Возможно, с определенными оговорками. Это единственный реальный вариант, даже несмотря на успехи российской армии, — объяснил политолог.

По словам Межуева, пока неизвестно, где именно будет остановлена линия фронта и какой ценой это обойдется. Он подчеркнул, что граница страны пройдет там, где завершится продвижение российских войск.

«Корейским сценарием» называют заморозку конфликта без подписания мирного договора, как произошло между КНДР и Южной Кореей. При таком варианте линия фронта становится фактической границей, а боевые действия прекращаются.

Президент США Дональд Трамп 29 июля заявил, что есть 10 дней на то, чтобы достичь соглашения по прекращению огня на Украине. Он утверждал, что срок начинается «с сегодняшнего дня».