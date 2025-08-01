Политолог оценил планы Южной Кореи и США по денуклеаризации КНДР Политолог Сипров назвал болтовней договоренность между Южной Кореей и США о КНДР

Договоренность Южной Кореи и США о денуклеаризации КНДР — не более чем пустая болтовня, заявил 360.ru политолог Владимир Сипров. Он отметил, что ядерная программа КНДР позволяет стране сохранять суверенитет и свой курс развития.

КНДР молодцы: они не только развивают ядерные программы, но и разработали гиперзвуковые и баллистические ракеты, а также самостоятельно строят эсминцы на отечественной базе, — подчеркнул Сипров.

По его словам, в современном мире лишь единицы государств, в том числе КНДР, которые действительно готовы защищать технологический суверенитет как основу политической самостоятельности. Это объясняет раздражение соседних с ней Японии и Южной Кореи, которые ориентируются на Запад, пояснил политолог.

Ранее глава МИД Южной Кореи Чо Хен и госсекретарь США Марко Рубио обговорили планы полностью избавить КНДР от ядерного оружия. Стороны обсудили вопросы, связанные с двусторонним союзом и трехсторонним сотрудничеством с Японией, а также подняли вопрос региональной обстановки.