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01 августа 2025 в 07:39

Южная Корея и США запланировали лишить КНДР ядерного оружия

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Shutterstock/FOTODOM

Глава МИД Южной Кореи Чо Хен и госсекретарь США Марко Рубио обговорили планы полностью избавить КНДР от ядерного оружия, сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве. Встреча политиков состоялась 31 июля, передает ТАСС.

Как уточняется, стороны обсудили вопросы, связанные с двусторонним союзом, трехсторонним сотрудничеством с Японией, подняли вопрос региональной обстановки. Отмечается, что Сеул и Вашингтон также будут поддерживать совместную обороноспособность.

Министр и госсекретарь договорились твердо придерживаться цели, состоящей в полной денуклеаризации Северной Кореи, — говорится в МИД Южной Кореи.

Ранее заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон заявила, что отношения между КНДР и Южной Кореей прошли точку невозврата, страна больше не рассматриваются Пхеньяном в рамках концепции «одного народа». Действия южнокорейских властей — лишь попытка исправить собственные ошибки, а не шаг к примирению, за которой скрывается враждебная политика в союзе с США, уверена она.

До этого политолог Андрей Кортунов подчеркнул, что Сеул своими действиями способен спровоцировать открытое противостояние с Пхеньяном. Однако он напомнил, что, несмотря на регулярные инциденты, полномасштабного военного конфликта между двумя корейскими государствами удается избегать на протяжении более 70 лет.

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Южная Корея
США
ядерное оружие
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