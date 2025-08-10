Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 10:59

В Китае задержали высокопоставленного дипломата

WSJ: в Китае задержан глава международного отдела КПК Лю Цзяньчао

Лю Цзяньчао Лю Цзяньчао Фото: Florian Gaertner/Global Look Press

В Китае задержан глава международного отдела Коммунистической партии Лю Цзяньчао, сообщает The Wall Street Journal. Он возглавлял подразделение с 2022 года и рассматривался как возможный преемник главы МИД КНР.

По словам людей, знакомых с ситуацией, Лю Цзяньчао, высокопоставленный китайский дипломат, которого многие считают потенциальным министром иностранных дел, был задержан властями для допроса, — говорится в материале.

По данным издания, наиболее частой причиной допроса высокопоставленных чиновников в стране становятся дела, связанные с коррупцией.

До этого китайский актер Чжан Иян был расстрелян по приговору суда за убийство 16-летней девушки. В феврале 2022 года он заманил свою возлюбленную, которая хотела расстаться, и нанес ей несколько ножевых ранений в шею. После убийства артист избавился от улик и попытался покончить с собой, но был пойман сотрудниками отеля.

Ранее региональное следственное управление СК РФ сообщило, что начальница управления культуры Пензы задержана за взятку в размере 690 тысяч рублей от бизнесмена за покровительство при заключении договоров. Преступление было пресечено сотрудниками УФСБ, а деньги изъяты. Оба подозреваемых задержаны. Имя чиновницы не разглашается, ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Китай
чиновники
задержания
коррупция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тренер «Спартака» назвал виновного в худшем старте в РПЛ с 2011 года
МИД России оценил риски терактов в преддверии встречи Путина и Трампа
Подросток не поделился семечками и погиб на спортивной площадке
ИИ научился предсказывать эффективность лечения рака печени
Гладков назвал число погибших от обстрелов в Белгородской области за август
Калифорния «вытерла ноги» об Трампа с его миллиардным ультиматумом
Экономист предрек Германии обмен автопрома на льготы в США
Режиссер Адабашьян получил поздравление с 80-летним юбилеем от Путина
Россиянам назвали главное отличие вклада от программы сбережений
Волчанск, Котлино, Торское: хорошие и плохие новости фронта СВО 10 августа
Полина Диброва решила «гульнуть» без детей на фоне слухов о разводе
В ОП предупредили мигрантов о новых пошлинах
«Стаи» смертоносных БПЛА, гибель людей: как ВСУ атакуют РФ 10 августа
В Китае задержали дипломата, которого США хотели видеть главой МИД
Двое самарцев отправились в больницу после столкновения на гидроциклах
В России предложили вписывать внуков в паспорта бабушек и дедушек
Аэропорт Геленджика вновь перестал обслуживать авиарейсы
Россиянин оригинальным способом сделал предложение своей девушке
Ситуация в аэропортах РФ сегодня, 10 августа: задержки рейсов, что в Сочи
Магнитные бури сегодня, 10 августа: что завтра, упадок сил, тревожность
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.