В Китае задержали высокопоставленного дипломата

В Китае задержан глава международного отдела Коммунистической партии Лю Цзяньчао, сообщает The Wall Street Journal. Он возглавлял подразделение с 2022 года и рассматривался как возможный преемник главы МИД КНР.

По словам людей, знакомых с ситуацией, Лю Цзяньчао, высокопоставленный китайский дипломат, которого многие считают потенциальным министром иностранных дел, был задержан властями для допроса, — говорится в материале.

По данным издания, наиболее частой причиной допроса высокопоставленных чиновников в стране становятся дела, связанные с коррупцией.

До этого китайский актер Чжан Иян был расстрелян по приговору суда за убийство 16-летней девушки. В феврале 2022 года он заманил свою возлюбленную, которая хотела расстаться, и нанес ей несколько ножевых ранений в шею. После убийства артист избавился от улик и попытался покончить с собой, но был пойман сотрудниками отеля.

Ранее региональное следственное управление СК РФ сообщило, что начальница управления культуры Пензы задержана за взятку в размере 690 тысяч рублей от бизнесмена за покровительство при заключении договоров. Преступление было пресечено сотрудниками УФСБ, а деньги изъяты. Оба подозреваемых задержаны. Имя чиновницы не разглашается, ей грозит до 12 лет лишения свободы.