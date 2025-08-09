Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 17:20

Задержана глава управления культуры Пензы

В Пензе задержали главу управления культуры из-за взятки 690 тысяч рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Начальница управления культуры Пензы задержана по подозрению в получении взятки от бизнесмена, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, чиновница договорилась получить от предпринимателя 690 тысяч рублей за покровительство при заключении бизнес-договоров.

После получения незаконного вознаграждения противоправные действия пресечены сотрудниками УФСБ региона. Денежные средства изъяты <...> в ходе осмотра места происшествия. Оба подозреваемых задержаны, — сказано в публикации.

Имя и фамилию чиновницы в СУ СК не называют. Чиновнице грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали сотрудника бюро специальных технических мероприятий — одного из самых засекреченных подразделений МВД России. Он проходит по делу о взятке в размере 5 млрд рублей.

Кроме того, обвиняемого подозревают в хакерском взломе. Согласно версии следствия, сотрудники БСТМ получили от администратора неназванной криптовалютной биржи взятку и «отмыли» деньги, купив апартаменты в башне «Бурдж-Халифа» в Дубае.

Пенза
взятки
Следственный комитет
задержания
чиновники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поддержка Навального, критика РФ, переезд в Грецию: как живет Оксана Мысина
Военкор Стешин предложил оштрафовать Тургенева за одно слово
Глава РФПИ увидел символизм в дате саммита Путина и Трампа
Я просто в шоке: готовим огурцы на зиму с имбирем и лимоном
Путин обсудил с лидером страны БРИКС итоги переговоров с Уиткоффом
Захарова предложила оптимальный вариант решения проблем Южного Кавказа
Две страны начнут укреплять свои оборонные связи из-за «опасного мира»
Названа предварительная сумма ущерба по делу о хищении квартир у Минобороны
Захарова: Россия изучит вашингтонские заявления по Южному Кавказу
Фанаты Лопес устроили скандал на миллионы рублей авиакомпании Red Wings
МИД РФ: примирение Баку и Еревана следует вписать в региональный контекст
Задержана глава управления культуры Пензы
В МИД России резко раскритиковали расширение операции ЦАХАЛ в Газе
Президента Федерации ММА зарезали на свадьбе
Колумбиец поехал «мыть посуду» в Польшу, но погиб на СВО
МИД России положительно оценил встречу глав Азербайджана и Армении в США
Названа праздничная дата, которую хотят сделать выходным днем в России
Сбитый Су-27 и провальная попытка ДРГ: новости СВО на вечер 9 августа
Молодой боксер из Японии скончался через неделю после боя
Женщина показала, как резко «постарела» во время беременности
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.