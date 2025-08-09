Задержана глава управления культуры Пензы В Пензе задержали главу управления культуры из-за взятки 690 тысяч рублей

Начальница управления культуры Пензы задержана по подозрению в получении взятки от бизнесмена, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, чиновница договорилась получить от предпринимателя 690 тысяч рублей за покровительство при заключении бизнес-договоров.

После получения незаконного вознаграждения противоправные действия пресечены сотрудниками УФСБ региона. Денежные средства изъяты <...> в ходе осмотра места происшествия. Оба подозреваемых задержаны, — сказано в публикации.

Имя и фамилию чиновницы в СУ СК не называют. Чиновнице грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали сотрудника бюро специальных технических мероприятий — одного из самых засекреченных подразделений МВД России. Он проходит по делу о взятке в размере 5 млрд рублей.

Кроме того, обвиняемого подозревают в хакерском взломе. Согласно версии следствия, сотрудники БСТМ получили от администратора неназванной криптовалютной биржи взятку и «отмыли» деньги, купив апартаменты в башне «Бурдж-Халифа» в Дубае.