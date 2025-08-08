Сотрудник секретного подразделения МВД арестован за взятку в 5 млрд рублей

В Москве арестовали сотрудника бюро специальных технических мероприятий — одного из самых засекреченных подразделений МВД России, сообщает «Коммерсант». По данным источника издания, он проходит по делу о взятке в размере 5 млрд рублей.

Кроме того, обвиняемого подозревают в хакерском взломе. Согласно версии следствия, сотрудники БСТМ получили от администратора неназванной криптовалютной биржи взятку и «отмыли» деньги, купив апартаменты в башне «Бурдж-Халифа» в Дубае.

Ранее Ханты-Мансийский районный суд арестовал заместителя главы Когалыма Анатолия Згонникова. Чиновника подозревают в получении взятки.

До этого руководство отстранило заместителя начальника Волгоградского линейного управления МВД на транспорте от занимаемой должности. Правоохранители подозревают его в получении крупной взятки.

Следствие считает, что с марта по сентябрь 2023 года заместитель начальника получил от директора коммерческой организации через посредника вознаграждение в размере не менее 260 тысяч рублей. Эти средства могли быть переданы за заключение фиктивного контракта.