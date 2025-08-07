Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 13:55

Замглавы Когалыма оказался за решеткой за взятку

Суд арестовал до конца сентября замглавы Когалыма Згонникова по делу о взятке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ханты-Мансийский районный суд арестовал заместителя главы Когалыма Анатолия Згонникова, сообщили в пресс-службе судов Югры. Чиновника подозревают в получении взятки.

Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 сентября 2025 года в отношении заместителя главы города Когалыма, — сказано в публикации.

Ранее руководство отстранило заместителя начальника Волгоградского линейного управления МВД на транспорте от занимаемой должности. Правоохранители подозревают его в получении крупной взятки.

Следствие считает, что с марта по сентябрь 2023 года заместитель начальника получил от директора коммерческой организации через посредника вознаграждение в размере не менее 260 тысяч рублей. Эти средства могли быть переданы за заключение фиктивного контракта и подписание актов якобы выполненных работ.

До этого экс-начальник радиотехнической службы ВМФ России Олег Лопатиев получил девять лет лишения свободы по обвинению в получении взятки. Военные следователи собрали достаточно доказательств для суда, чтобы орган мог вынести приговор.

