Замглавы Когалыма оказался за решеткой за взятку Суд арестовал до конца сентября замглавы Когалыма Згонникова по делу о взятке

Ханты-Мансийский районный суд арестовал заместителя главы Когалыма Анатолия Згонникова, сообщили в пресс-службе судов Югры. Чиновника подозревают в получении взятки.

Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 сентября 2025 года в отношении заместителя главы города Когалыма, — сказано в публикации.

