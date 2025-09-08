Когалымский полумарафон вновь зажег огонь победы

Жемчужина Югры — город Когалым 6 сентября приветствовал любителей активного образа жизни на IV Международном Когалымском полумарафоне. В 2025 году яркое событие дополнило программу празднования 50-летия с момента основания города.
Генеральным партнером полумарафона выступает ЛУКОЙЛ, история которого началась в Когалыме. Многие годы компания поддерживает спортивное движение в России, помогает профессионалам и любителям, меняет представления о том, каким должен быть спорт сегодня.
Международный статус
Масштабный проект стал настоящим международным состязанием благодаря участию спортсменов и гостей из 13 стран: Узбекистана, Нидерландов, Бельгии, Республик Конго и Гана, Швейцарии, Болгарии, Чехии, Ирака, Турции, Молдавии и Румынии. Во время торжественного открытия забега иностранные участники пронесли национальные флаги, всего география проекта охватила 153 города мира.
Когалымский полумарафон ежегодно собирает все больше участников, укрепляя репутацию многонационального города. А с учетом статистики прошлых лет спортивное событие поддерживает уже около 10% стран мира.
Достойный соперник
Полумарафон — уникальное событие еще и потому, что впервые в истории спортивного движения всех финалистов посвятили в нефтяники. Обряд помазания нефтью стал самым массовым в мире, церемония состоялась как раз накануне Дня нефтяника, который в этом году отмечается 7 сентября.
Когалымский полумарафон поддерживает высокий уровень спортивной организации. Трассы забегов на 15 и 21,1 км сертифицированы по стандартам Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS).
Это значит, что легкоатлеты могут официально регистрировать рекорды, получать спортивные разряды. Именно здесь в 2024 году прошел чемпионат России по бегу по шоссе 15 км, впервые за пределами Москвы и Московской области. В этот же год Министерство спорта России присвоило мероприятию официальный статус международных соревнований.
Соревнования помогают раскрыть талант молодым спортсменам. «Я очень доволен, что решил приехать в Когалым. моя задача была простой: продержаться и, если повезет, побороться за 3-е место, так и вышло», — прокомментировал свой старт Артур Бурцев, молодой легкоатлет из Санкт-Петербурга, Артуру очень понравился Когалым, по его мнению, это образец, каким должен быть небольшой город.
Новый чемпион России Андрей Лейман за гостеприимство и уровень организации присвоил мероприятию титул «седьмой мейджор». «Всем нравится радушие, с которым принимают, у марафона хорошее будущее», — отметил спортсмен.
На дистанции в 2,5 км третье место завоевал 26-летний Мадхи Аль-Шаганби из иракской команды. Команде очень понравилась экскурсия в Музейно-выставочный центр Когалыма и рассказ об истории освоения этих мест и коренных народах.
«Из-за сильных конкурентов сложно было сражаться за победу, поэтому третье место для меня хороший результат. И сил придавала горячая поддержка болельщиков», — поделился Мадхи.
Представитель Ганы Сабогу Джозеф признался, что главной его целью было добежать до финиша. Профессиональным спортом он не занимается, но благодарен жителям за горячую поддержку. «Самое яркое впечатление о Когалыме — это люди, которые готовы помочь и очень доброжелательны. Наверное, потому, что живут в потрясающе чистом и красивом городе», — поделился Сабогу.
Марина Казакова из болгарской команды родом из Когалыма, но в городе не была 30 лет. «Все изменилось до неузнаваемости, я даже не могла представить такую красоту!», — поражена Марина. Сын, когда увидел Образовательный центр Когалыма — филиал Пермского политеха, сказал, что хочет учиться только в этом вузе.
Отдельным этапом проходил ставший уже традиционным этнозабег, в котором участвуют представители коренных малочисленных народов Севера. Ханты, манси, ненцы показали хорошие спортивные результаты и познакомили с национальными костюмами. Эта уникальная инициатива никогда раньше не реализовывалась в спортивных мероприятиях и напомнила миру о важности сохранения культурного наследия.
Звездный состав
Олимпийские чемпионы и победители крупных мировых состязаний — Александр Легков, Елена Вяльбе, Никита Крюков, Юрий Борзаковский, Артем Ребров — подарили красивое шоу и незабываемые эмоции.
«Замечательно все сходится, отличный симбиоз: 50 лет Когалыму и мощный рывок в развитии бегового сообщества. Я тоже стал своего рода „заложником“ этого движения, потому что я никогда не бегал, а теперь приезжаю в город и получаю огромное удовольствие», — сказал Артем Ребров.
Директор Московского марафона, сооснователь «Бегового сообщества» Дмитрий Тарасов отметил: «Сейчас сделано уже очень многое: у этой земли есть культура, традиции, обычаи. Вчера мы были на шаманском обряде, где познакомились с древними культами. И это говорит о том, что городу есть что показать. А внутренний туризм сейчас в стадии развития, и Когалым в нем точно займет свое место», — отмечает Дмитрий Тарасов.
«Я уверен на 100%, что проект движется в правильном направлении. На уровне президента России поставлена задача, чтобы к 2030 году 70% населения страны занималось спортом, и одно из самых перспективных спортивных движений именно здесь — в Когалыме», — сказал олимпийский чемпион по лыжным гонкам Юрий Борзаковский.