Когалымский полумарафон вновь зажег огонь победы

Жемчужина Югры — город Когалым 6 сентября приветствовал любителей активного образа жизни на IV Международном Когалымском полумарафоне. В 2025 году яркое событие дополнило программу празднования 50-летия с момента основания города.

Генеральным партнером полумарафона выступает ЛУКОЙЛ, история которого началась в Когалыме. Многие годы компания поддерживает спортивное движение в России, помогает профессионалам и любителям, меняет представления о том, каким должен быть спорт сегодня.

Международный статус

Масштабный проект стал настоящим международным состязанием благодаря участию спортсменов и гостей из 13 стран: Узбекистана, Нидерландов, Бельгии, Республик Конго и Гана, Швейцарии, Болгарии, Чехии, Ирака, Турции, Молдавии и Румынии. Во время торжественного открытия забега иностранные участники пронесли национальные флаги, всего география проекта охватила 153 города мира.

Фото: Пресс-центр Международного Когалымского полумарафона

Когалымский полумарафон ежегодно собирает все больше участников, укрепляя репутацию многонационального города. А с учетом статистики прошлых лет спортивное событие поддерживает уже около 10% стран мира.

Достойный соперник

Полумарафон — уникальное событие еще и потому, что впервые в истории спортивного движения всех финалистов посвятили в нефтяники. Обряд помазания нефтью стал самым массовым в мире, церемония состоялась как раз накануне Дня нефтяника, который в этом году отмечается 7 сентября.

Когалымский полумарафон поддерживает высокий уровень спортивной организации. Трассы забегов на 15 и 21,1 км сертифицированы по стандартам Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS).

Фото: Пресс-центр Международного Когалымского полумарафона

Это значит, что легкоатлеты могут официально регистрировать рекорды, получать спортивные разряды. Именно здесь в 2024 году прошел чемпионат России по бегу по шоссе 15 км, впервые за пределами Москвы и Московской области. В этот же год Министерство спорта России присвоило мероприятию официальный статус международных соревнований.

Соревнования помогают раскрыть талант молодым спортсменам. «Я очень доволен, что решил приехать в Когалым. моя задача была простой: продержаться и, если повезет, побороться за 3-е место, так и вышло», — прокомментировал свой старт Артур Бурцев, молодой легкоатлет из Санкт-Петербурга, Артуру очень понравился Когалым, по его мнению, это образец, каким должен быть небольшой город.

Новый чемпион России Андрей Лейман за гостеприимство и уровень организации присвоил мероприятию титул «седьмой мейджор». «Всем нравится радушие, с которым принимают, у марафона хорошее будущее», — отметил спортсмен.

На дистанции в 2,5 км третье место завоевал 26-летний Мадхи Аль-Шаганби из иракской команды. Команде очень понравилась экскурсия в Музейно-выставочный центр Когалыма и рассказ об истории освоения этих мест и коренных народах.

«Из-за сильных конкурентов сложно было сражаться за победу, поэтому третье место для меня хороший результат. И сил придавала горячая поддержка болельщиков», — поделился Мадхи.

Фото: Пресс-центр Международного Когалымского полумарафона

Представитель Ганы Сабогу Джозеф признался, что главной его целью было добежать до финиша. Профессиональным спортом он не занимается, но благодарен жителям за горячую поддержку. «Самое яркое впечатление о Когалыме — это люди, которые готовы помочь и очень доброжелательны. Наверное, потому, что живут в потрясающе чистом и красивом городе», — поделился Сабогу.

Марина Казакова из болгарской команды родом из Когалыма, но в городе не была 30 лет. «Все изменилось до неузнаваемости, я даже не могла представить такую красоту!», — поражена Марина. Сын, когда увидел Образовательный центр Когалыма — филиал Пермского политеха, сказал, что хочет учиться только в этом вузе.

Отдельным этапом проходил ставший уже традиционным этнозабег, в котором участвуют представители коренных малочисленных народов Севера. Ханты, манси, ненцы показали хорошие спортивные результаты и познакомили с национальными костюмами. Эта уникальная инициатива никогда раньше не реализовывалась в спортивных мероприятиях и напомнила миру о важности сохранения культурного наследия.

Фото: Пресс-центр Международного Когалымского полумарафона

Звездный состав

Олимпийские чемпионы и победители крупных мировых состязаний — Александр Легков, Елена Вяльбе, Никита Крюков, Юрий Борзаковский, Артем Ребров — подарили красивое шоу и незабываемые эмоции.

«Замечательно все сходится, отличный симбиоз: 50 лет Когалыму и мощный рывок в развитии бегового сообщества. Я тоже стал своего рода „заложником“ этого движения, потому что я никогда не бегал, а теперь приезжаю в город и получаю огромное удовольствие», — сказал Артем Ребров.

Директор Московского марафона, сооснователь «Бегового сообщества» Дмитрий Тарасов отметил: «Сейчас сделано уже очень многое: у этой земли есть культура, традиции, обычаи. Вчера мы были на шаманском обряде, где познакомились с древними культами. И это говорит о том, что городу есть что показать. А внутренний туризм сейчас в стадии развития, и Когалым в нем точно займет свое место», — отмечает Дмитрий Тарасов.

Фото: Пресс-центр Международного Когалымского полумарафона

«Я уверен на 100%, что проект движется в правильном направлении. На уровне президента России поставлена задача, чтобы к 2030 году 70% населения страны занималось спортом, и одно из самых перспективных спортивных движений именно здесь — в Когалыме», — сказал олимпийский чемпион по лыжным гонкам Юрий Борзаковский.