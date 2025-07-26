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26 июля 2025 в 18:52

В Китае казнили молодого актера

Китайский актер Чжан Иян казнен за убийство своей девушки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Китайский актер и певец Чжан Иян был казнен через расстрел в декабре 2024 года, сообщает Channel News Asia. Отмечается, что его приговорили к вышей мере наказания за убийство своей 16-летней девушки.

Согласно материалам суда, Чжан и его возлюбленная начали встречаться в сентябре 2021 года. Однако, когда девушка предлагала расстаться, артист отказывал ей и угрожал самоубийством. В итоге в феврале 2022-го он заманил девушку и ударил несколько раз ножом в шею.

Вернувшись домой, актер уничтожил все вещи девушки и попытался покончить с собой в гостиничном номере, используя тот же нож. Актера обнаружил сотрудник отеля, который вызвал полицию. В итоге суд приговорил Чжана к смертной казни за умышленное убийство, приговор приведен в исполнение.

В июне в Японии была осуществлена казнь преступника через повешение. Это первое лишение жизни, исполненное по закону, с 2022 года. К смерти был приговорен 34-летний Такахиро Сираиси. Его признали виновным в убийстве девяти человек. Казнь была исполнена по приказу министра юстиции.

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