10 августа 2025 в 10:53

Участница «Дома-2» впервые высказалась о погибшей Полине Малининой

Экс-участница «Дома-2» Захарова заявила, что ей жаль погибшую Полину Малинину

Полина Малинина Полина Малинина Фото: Социальные сети

Недавно скончавшаяся участница «Дома-2» Полина Малинина была доброй и целеустремленной девушкой, заявила Starhit Яна Захарова, также участвовавшая в проекте. По ее словам, их отношения с покойной нельзя было назвать близкими. Также она сказала, что ей жаль Малинину.

Очень жалко девочку. Молодая и красивая, перспектив было бы много, если бы попала в руки хорошего парня, — заявила собеседница издания.

О трагической гибели 24-летней Малининой стало известно несколько дней назад. Тело девушки обнаружили в ее квартире в Нижнем Новгороде, где она проживала в последнее время. По предварительной версии следствия, смерть наступила в результате передозировки наркотическими веществами.

Ранее в Соединенных Штатах произошла трагическая гибель основательницы модного бренда East x East Марты Нолан. Тело 33-летней дизайнерши было обнаружено в ночное время на яхте, пришвартованной в клубе Монтока. Прибывшие на место происшествия медики подтвердили смерть женщины. Точные обстоятельства и причины случившегося в настоящее время устанавливаются. По свидетельствам очевидцев, незадолго до обнаружения тела с территории причала раздавались крики.

