Участница «Дома-2» впервые высказалась о погибшей Полине Малининой

Недавно скончавшаяся участница «Дома-2» Полина Малинина была доброй и целеустремленной девушкой, заявила Starhit Яна Захарова, также участвовавшая в проекте. По ее словам, их отношения с покойной нельзя было назвать близкими. Также она сказала, что ей жаль Малинину.

Очень жалко девочку. Молодая и красивая, перспектив было бы много, если бы попала в руки хорошего парня, — заявила собеседница издания.

О трагической гибели 24-летней Малининой стало известно несколько дней назад. Тело девушки обнаружили в ее квартире в Нижнем Новгороде, где она проживала в последнее время. По предварительной версии следствия, смерть наступила в результате передозировки наркотическими веществами.

