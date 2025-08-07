Экс-участница «Дома-2» найдена мертвой

В Нижнем Новгороде обнаружена мертвой экс-участница «Дома-2» Полина Малинина, сообщает Telegram-канал Mash. Ее тело нашли в квартире спустя три дня после того, как она перестала выходить на связь с близкими.

По предварительным данным, причиной смерти 24-летней девушки могла стать передозировка запрещенными препаратами. Окончательные выводы будут после судебно-медицинской экспертизы.

В последние годы Полина занимала руководящую должность в нижегородском филиале скандального модельного агентства MaryWay. Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти Малининой.

Ранее в США нашли мертвой основательницу модного бренда East x East Марту Нолан. Ее тело обнаружили ночью на борту лодки в яхт-клубе в Монтоке. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб констатировали смерть 33-летнего дизайнера. Причина пока не установлена. По словам свидетелей, незадолго до трагедии с причала доносились крики.

До этого сообщалось, что сыгравшая в сериале «Твин Пикс» и фильме «Малхолланд Драйв» актриса Ребекка Дель Рио найдена мертвой. Ей было 57 лет, причины смерти не раскрываются.