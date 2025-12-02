Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 12:08

Бывшую девушку Гуфа осудили за мошенничество с «беременностью»

Участницу «Дома-2» Яну Шевцову осудили за мошенничество

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Экс-участница телепроекта «Дом-2» и бывшая девушка рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Яна Шевцова приговорена к пяти годам колонии за крупное мошенничество в Екатеринбурге, сообщает РИА Новости. Отмечается, что она обманом выманила у бывшего парня свыше 23 млн рублей, соврав ему о беременности.

Как доказано в суде, девушка настойчиво просила у мужчины денег — сначала на медицинские расходы, связанные с положением, а затем и на нужды якобы родившегося ребенка. Для подтверждения своих слов фигурантка отправляла мужчине фотографии неизвестного младенца в реанимации, которые заранее сохранила на телефоне, утверждая, что это их общий больной ребенок.

Исполнение приговора было отсрочено до достижения ребенком Шевцовой 14-летнего возраста. Кроме того, суд полностью взыскал с осужденной причиненный материальный ущерб в пользу потерпевшего.

Ранее стало известно, что генеральный директор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов может быть приговорен к лишению свободы на срок до 10 лет. Его задержали по обвинению в мошенничестве. Также, согласно Уголовному кодексу, Черкасову могут назначить штраф 1 млн рублей.

