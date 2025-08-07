Основательницу известного модного бренда нашли мертвой на яхте В США на борту яхты нашли тело 33-летней женщины-дизайнера Марты Нолан

В США нашли мертвой основательницу модного бренда East x East Марту Нолан, сообщает New York Post. Ее тело обнаружили ночью на борту лодки в яхт-клубе в Монтоке.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб констатировали смерть 33-летнего дизайнера. Причина пока не установлена, ее определит судебно-медицинская экспертиза. По словам свидетелей, незадолго до трагедии с причала доносились крики.

