Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 14:26

Основательницу известного модного бренда нашли мертвой на яхте

В США на борту яхты нашли тело 33-летней женщины-дизайнера Марты Нолан

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В США нашли мертвой основательницу модного бренда East x East Марту Нолан, сообщает New York Post. Ее тело обнаружили ночью на борту лодки в яхт-клубе в Монтоке.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб констатировали смерть 33-летнего дизайнера. Причина пока не установлена, ее определит судебно-медицинская экспертиза. По словам свидетелей, незадолго до трагедии с причала доносились крики.

Ранее сообщалось, что сыгравшая в сериале «Твин Пикс» и фильме «Малхолланд Драйв» актриса Ребекка Дель Рио найдена мертвой. Ей было 57 лет, причины смерти не раскрываются. Тело было обнаружено в резиденции Рио в Лос-Анджелесе. Известность ей принес кинорежиссер Дэвид Линч, пригласив в свои проекты «Твин Пикс» и «Малхолланд Драйв».

До этого в Екатеринбурге умер бывший нападающий «Автомобилиста», «Ак Барса» и московского «Спартака» Федор Малыхин. Отец нашел 34-летнего хоккеиста у него дома. Малыхин несколько дней не выходил на связь с родственниками и друзьями. По предварительной версии, причиной смерти экс-спортсмена стала остановка сердца.

США
смерти
дизайнеры
яхты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В зоопарке Перми медведю установили опасный вольер с током
Маленький мальчик случайно «арестовал» маму
Оставят жен без всего? Смогут ли Дибров и любовник его жены отстоять детей
Военэксперт заявил о растущем количестве дезертиров в ВСУ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.