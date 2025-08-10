В США узнали, как Трамп относится к завершению карьеры WSJ: Трамп неохотно думает о завершении карьеры и не спешит выбирать преемника

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неохотно думает о завершении своей политической карьеры, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По ее информации, в связи с этим хозяин Белого дома не желает думать, кто станет кандидатом на пост президента от республиканцев после него.

Трамп не думает о жизни за пределами Белого дома и не любит размышлять о завершении своей политической карьеры, — говорится в публикации.

По словам журналистов, в США есть много амбициозных республиканцев, претендующих на роль президента. Однако Трамп считает, что следующему предводителю партии сперва следует заслужить эту должность.

Авторы материала добавили, что между Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на самом деле нет никакого соперничества. Более того, они сблизились за время совместной работы в Белом доме.

