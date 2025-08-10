Аэропорт Геленджика принял первый рейс после длительной паузы Аэропорт Геленджика принял первый рейс после введенных 8 августа ограничений

Введенные 8 августа ограничения на работу аэропорта Геленджика сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. После возобновления работы аэропорт принял первый рейс. Его выполнила авиакомпания S7.

Аэропорт Геленджик после снятия сегодня утром временных ограничений принял первый рейс, — отметил Кореняко.

Ранее рейс из Москвы приземлился в Минеральных Водах вместо Геленджика из-за введения плана «Ковер» в Краснодарском крае. Добираться до города-курорта россиянам пришлось 10 часов на автобусах. Учитывая, что самолет вылетел позже расписания, весь путь пассажиров занял почти сутки.

Тем временем застрявшие в аэропорту Сочи пассажиры практически опустошили все кафе, которые находятся на его территории. Последние несколько дней в воздушной гавани время от времени вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Некоторые перевозчики предоставляли еду, воду и даже оформляли в гостиницы, однако многим не удалось своевременно получить «бонусы».