Соратники Парубия рассказали, чем он был опасен для руководства Украины

Соратники Парубия рассказали, чем он был опасен для руководства Украины Соратники Парубия заявили, что он умел устраивать государственные перевороты

Соратники убитого во Львове бывшего спикера Верховной рады и экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия считают, что он мог представлять угрозу для нынешних украинских властей благодаря своему опыту организации государственных переворотов, сообщает украинское издание «Страна.ua». Некоторые собеседники издания не исключают внутриполитической подоплеки убийства, отмечая, что Парубий хорошо знал, как организовывать «майданы».

Источники намекнули, что убийство может быть связано с ожиданием грядущих политических потрясений в стране. Они отметили, что в последние месяцы Парубий отдалился от партии «Европейская солидарность».

Ранее стало известно, что украинское крыло американской ультраправой группировки The Base White Phoenix заявило о причастности к покушению на Парубия. Радикалы назвали произошедшее «ликвидацией предателя».

Парубия убили в Сиховском районе города Львова. Блогер Анатолий Шарий заявил, что в него стреляли восемь раз. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил гибель бывшего спикера Верховной рады и выразил соболезнования его родным и близким.