Украинские радикалы заявили о причастности к убийству Парубия Радикальная группировка White Phoenix заявила о причастности к убийству Парубия

Украинское крыло американской ультраправой группировки The Base White Phoenix заявило о причастности к покушению на бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия. Радикалы назвали произошедшее «ликвидацией предателя».

Мы, организация «Белый Феникс», <…> заявляем о своей поддержке в ликвидации предателя и осквернителя украинской нации и белой расы — Андрея Парубия, — говорится в сообщении.

Представители группировки обвинили Парубия в «подрыве основ расовой чистоты», «осквернении памяти героев» и «сеянии смуты в рядах настоящих украинцев». Они отметили, что смерть экс-спикера Рады является предупреждением всем.

Парубия убили в Сиховском районе города Львова. Блогер Анатолий Шарий заявил, что в него стреляли восемь раз. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил гибель бывшего спикера Верховной рады и выразил соболезнования его родным и близким.

Депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя убийство Парубия, заявил, что оно стало частью внутренних разборок на Украине. По его словам, в стране идет конфронтация между президентом Владимиром Зеленским и послом Киева в Лондоне Валерием Залужным.