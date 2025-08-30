День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 19:30

Украинские радикалы заявили о причастности к убийству Парубия

Радикальная группировка White Phoenix заявила о причастности к убийству Парубия

Андрей Парубий Андрей Парубий Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинское крыло американской ультраправой группировки The Base White Phoenix заявило о причастности к покушению на бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия. Радикалы назвали произошедшее «ликвидацией предателя».

Мы, организация «Белый Феникс», <…> заявляем о своей поддержке в ликвидации предателя и осквернителя украинской нации и белой расы — Андрея Парубия, — говорится в сообщении.

Представители группировки обвинили Парубия в «подрыве основ расовой чистоты», «осквернении памяти героев» и «сеянии смуты в рядах настоящих украинцев». Они отметили, что смерть экс-спикера Рады является предупреждением всем.

Парубия убили в Сиховском районе города Львова. Блогер Анатолий Шарий заявил, что в него стреляли восемь раз. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил гибель бывшего спикера Верховной рады и выразил соболезнования его родным и близким.

Депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя убийство Парубия, заявил, что оно стало частью внутренних разборок на Украине. По его словам, в стране идет конфронтация между президентом Владимиром Зеленским и послом Киева в Лондоне Валерием Залужным.

Украина
убийства
Верховная рада
радикалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чиновник купил дешевый компьютер по цене дорогого за бюджетные деньги
Стало известно решение Петербурга о введении «сухого закона»
Врач раскрыла неожиданный эффект кваса
Минобороны утвердило проект оборонного бюджета на 2026–2028 годы
Зеленский попросил Моди передать России «сигнал» на ШОС
«Приеду в Киев на тракторе пахать»: Лукашенко — 71. Топ-фраз президента
При ударе Израиля по Сане погибли 10 министров правительства хуситов
Суд признал дискриминацией объявления с отказом сдавать жилье цыганам
Хинштейн: 17 тысяч жителей остались без света из-за удара ВСУ под Курском
WBO заставила Усика доказать травму спины после видео с танцами
Азиатский город побил вековой рекорд по жаре
Трамп отменил поездку в Индию после пошлинных «наказаний»
Лиса чуть не попала под колеса Ferrari во время «Формулы-1»
Эксперт раскрыл, как конфликт на Украине выявил слабые стороны США
Раскрыта схема израильской разведки по устранению военных в Иране
Кубань полыхает после атаки, дочь Горбачева шикует за границей: что дальше
ВСУ провели несколько атак на одно российское предприятие
Гордон Рамзи рассказал о борьбе с раком кожи и показал фото после операции
Разработчик ракеты «Фламинго» попал под прицел НАБУ
Соратники Парубия рассказали, чем он был опасен для руководства Украины
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Общество

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.