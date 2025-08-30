В Госдуме допустили возвращение России на Олимпиаду

Россия может вернуться к полноценному участию в Олимпиаде-2028, если к этому времени будет подписано мирное соглашение с Украиной и изменится международная политическая ситуация, заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова в интервью Lenta.ru. По ее словам, в таком случае российские спортсмены смогут выйти на соревнования в Лос-Анджелесе под национальным флагом.

Полноценное участие в Олимпиаде-2026 уже маловероятно, потому что многих спортсменов не допустили до Игр. Их минимальное количество, и выступать они будут в нейтральном статусе. Но, конечно, если подпишут мирное соглашение, у нас могут появиться какие-то надежды, — сказала Журова.

Депутат также подчеркнула, что в ближайшие годы ждать изменений для зимней Олимпиады не стоит. По ее мнению, многие международные спортивные федерации по-прежнему строго относятся к российским спортсменам.

Ранее тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что Олимпийские игры превратились в «политический шабаш». Он сожалеет, что спорт утратил объединяющую роль и стал инструментом политики, который целенаправленно используют, в частности, для уничтожения России.