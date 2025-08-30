В Геленджике к тушению пожара привлекли Ил-76

В Геленджике для тушения крупного лесного пожара привлекли самолет Ил-76, сообщили в пресс-службе МЧС России. Также задействованы более 400 специалистов и свыше сотни единиц техники.

В Геленджике лесной пожар продолжают тушить более 400 специалистов. Помогает бороться с огнем авиация МЧС России: самолет-амфибия Бе-200ЧС, Ил-76 и два вертолета Ми-8. Всего к тушению привлечены 102 единицы техники, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о росте площади лесного пожара под Геленджиком до 32 гектаров из-за сильного ветра. На тот момент в тушении участвовали более 330 человек, включая спасателей МЧС и волонтеров, а также около 80 единиц техники и авиация. Пламя распространилось на четыре участка.

До этого МЧС России ликвидировало пожар в Симферопольском районе Крыма, где горела сухая трава. Спасатели оперативно справились с огнем, несмотря на сложные условия из-за сухой погоды и ветра. Ведомство подтвердило полную ликвидацию возгорания и отсутствие угрозы для населения.