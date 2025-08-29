День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 08:37

В Крыму потушили возгорание сухостоя на 70 гектарах

МЧС России: пожар в Симферопольском районе Крыма удалось ликвидировать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Огнеборцы ликвидировали пожар в Симферопольском районе Крыма, где горела сухая трава, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Там отметили, что быстрому распространению пламени способствовали сухая погода и ветер, но в итоге спасателям удалось справиться со стихией.

Пожар в Симферопольском районе Крыма ликвидирован, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что площадь пожара между селами Равнополье и Кольчугино в Симферопольском районе достигла 70 гектаров, при этом населенным пунктам ничего не угрожало. На месте ЧП работали силы и средства МЧС РФ, республики и администрации — всего 105 специалистов и 29 единиц техники.

До этого стало известно, что площадь лесного пожара под Геленджиком Краснодарского края выросла до 32 гектаров. Как отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев, пламя распространяется из-за сильного ветра. В тушении задействованы силы МЧС, «Кубань-СПАС» и волонтеры. Всего с огнем борются более 330 человек.

Тем временем в Геленджике провели успешную операцию по спасению нудистов, заблокированных на пляже из-за лесного пожара. 23 человека были эвакуированы на катере. Пожар охватил территорию площадью 3,2 гектара в районе населенного пункта Криница.

пожары
Крым
МЧС РФ
регионы
