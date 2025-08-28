День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 18:25

В Крыму вспыхнул лесной пожар на площади 70 гектаров

МЧС: в Крыму локализовали возгорание сухой растительности на площади 70 гектаров

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Крыму локализовали возгорание сухой растительности на площади 70 гектаров, сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале. Там отметили, что тушение осложняет сильный ветер. В ведомстве добавили, что угрозы населенным пунктам нет, пожар ликвидируют 105 спасателей.

Между селами Равнополье и Кольчугино Симферопольского района загорелась сухая растительность, — говорится в сообщении.

Ранее в Сети распространились кадры оперативной эвакуации туристов, заблокированных на берегу Черного моря из-за лесного пожара под Геленджиком. На видео запечатлено, как спасатели на катере перевозят отдыхающих в безопасную зону. После эвакуации все туристы продолжили отдых.

До этого оперштаб Краснодарского края сообщил, что площадь лесного пожара под Геленджиком выросла до 14 гектаров. Там уточнили, что в Красной щели огонь охватил шесть гектаров территории, в Грековой щели — пять гектаров, в селе Береговом — два гектара и в Темной щели — один гектар. Глава Геленджика Алексей Богодистов заявил, что возгорание началось после атаки украинских БПЛА.

Россия
Крым
пожары
МЧС
спасатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака на Самару, новые детали трагедии с альпинисткой: что будет дальше
Стало известно о продвижении ВС России на Купянском направлении
«Попа как орех»: гитарист Кадышевой переплюнул подтанцовку Булановой
«Напоминает дуршлаг»: военэксперт раскрыл, что происходит с ПВО на Украине
В ЦАХАЛ раскрыли детали новой атаки на Йемен
Раскрыта особенность перехваченного американского «Посейдона»
В Домодедово выявили россиянина с подозрением на опасную лихорадку
Биатлонистов из РФ не пустили на ОИ: кто из наших точно поедет в Италию
Половина поступающих в школы Петербурга детей мигрантов не прошла тест
Захарова указала на виновных в обстреле здания ЕС в Киеве
Экзотическое животное вызвало переполох в подъезде московского дома
На границе двух европейских стран появились «зубы дракона»
Биологи предупредили об опасной «зеркальной» эпидемии
Исполнитель роли Лени Голубкова в роликах «МММ» рассказал про шестерых жен
«Круче, чем Киркоров»: фанаты Кадышевой высказались о ее концерте
Секрет темного гения Сергея Мавроди: история успеха пирамиды МММ
Эксперт объяснил, почему шансы найти пловца Свечникова живым малы
Россиян предупредили о новой схеме обмана через благотворительность
Журналист угодил в новости: редактора тюменской газеты обвинили в педофилии
Ретроградные планеты в 2025 году: календарь и рекомендации
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.