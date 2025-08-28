В Крыму вспыхнул лесной пожар на площади 70 гектаров МЧС: в Крыму локализовали возгорание сухой растительности на площади 70 гектаров

В Крыму локализовали возгорание сухой растительности на площади 70 гектаров, сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале. Там отметили, что тушение осложняет сильный ветер. В ведомстве добавили, что угрозы населенным пунктам нет, пожар ликвидируют 105 спасателей.

Между селами Равнополье и Кольчугино Симферопольского района загорелась сухая растительность, — говорится в сообщении.

Ранее в Сети распространились кадры оперативной эвакуации туристов, заблокированных на берегу Черного моря из-за лесного пожара под Геленджиком. На видео запечатлено, как спасатели на катере перевозят отдыхающих в безопасную зону. После эвакуации все туристы продолжили отдых.

До этого оперштаб Краснодарского края сообщил, что площадь лесного пожара под Геленджиком выросла до 14 гектаров. Там уточнили, что в Красной щели огонь охватил шесть гектаров территории, в Грековой щели — пять гектаров, в селе Береговом — два гектара и в Темной щели — один гектар. Глава Геленджика Алексей Богодистов заявил, что возгорание началось после атаки украинских БПЛА.