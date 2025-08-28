День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 15:15

Опубликованы кадры спасения туристов от лесного пожара под Геленджиком

В Сети появились кадры спасения застрявших из-за пожара туристов в Геленджике

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Сети распространились кадры оперативной эвакуации туристов, заблокированных на берегу Черного моря из-за лесного пожара под Геленджиком, передает Telegram-канал Kub Mash. На видео запечатлено, как спасатели на катере перевозят отдыхающих в безопасную зону. После эвакуации все туристы продолжили отдых.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что площадь лесного пожара под Геленджиком выросла до 14 гектаров. Там уточнили, что в Красной щели огонь охватил шесть гектаров территории, в Грековой щели — пять гектаров, в селе Береговом — два гектара и в Темной щели — один гектар.

До этого стало известно, что в районе Геленджика в селе Криница произошло возгорание в лесном массиве после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Там заявили об обнаружении трех очагов пожара общей площадью 200 квадратных метров.

Тем временем в центре Москвы огонь охватил сетевой ресторан, который готовит универсальную кухню. На месте зафиксировано задымление, а посетителей заведения успели эвакуировать. Причины возгорания пока неизвестны.

МЧС
спасения
пожары
Геленджик
