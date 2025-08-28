День знаний — 2025
28 августа 2025

Площадь пожара в Геленджикском лесничестве выросла до 14 гектаров

Фото: МЧС России/ТАСС

Площадь лесного пожара под Геленджиком выросла до 14 гектаров, сообщил оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале. Там уточнили, что в Красной щели огонь охватил шесть гектаров территории, в Грековой щели — пять гектаров, в селе Береговое — два гектара и в Темной щели — один гектар.

Площадь возгорания на территории Геленджикского лесничества увеличилась до 14 гектаров, — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС сообщили, что из зоны лесного пожара в Геленджике эвакуированы 23 туриста. Отмечается, что их доставили на безопасный пляж в селе курорта.

В то же время в оперштабе региона сообщили о ликвидации пожара на территории Афипского НПЗ, из-за которого и произошло возгорание в лесной зоне. Там добавили, что в работах по тушению было задействовано 63 человека и 26 единиц техники.

До этого глава Геленджика Алексей Богодистов рассказал, что возгорание началось после атаки украинских БПЛА. По его словам, часть туристов смогли эвакуировать в сельскую школу, где организовали пункт временного размещения.

