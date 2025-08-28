День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 11:46

Российских туристов спасли из зоны лесного пожара

МЧС: в Геленджике туристов доставили из зоны лесного пожара на безопасный пляж

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из зоны лесного пожара в Геленджике эвакуировали 23 туриста, сообщила пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю. Отмечается, что их доставили на безопасный пляж в селе курорта, передает ТАСС.

Отдыхающих отвезли в безопасное место — также на пляж в Кринице, с другой стороны, где нет очагов возгорания и тихо, спокойно. Продолжают отдыхать, — сказано в сообщении.

В то же время в оперштабе региона сообщили о ликвидации пожара на территории Афипского НПЗ, из-за которого и произошло возгорание в лесной зоне. Там добавили, что в работах по тушению было задействовано 63 человека и 26 единиц техники.

Ранее глава Геленджика Алексей Богодистов рассказал, что возгорание началось после атаки украинских БПЛА. По его словам, часть туристов смогли эвакуировать в сельскую школу, где организовали пункт временного размещения.

До этого лесной пожар возник на территории села Варваровка вблизи Анапы. Огонь охватил площадь в 11,2 гектара. В ликвидации возгорания тогда были задействованы 37 единиц специальной техники и более 100 человек.

Россия
Краснодарский край
пожары
туристы
МЧС РФ
