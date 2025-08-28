День знаний — 2025
28 августа 2025 в 14:06

Ресторан загорелся в центре Москвы

В центре Москвы начался пожар в ресторане на Бакунинской

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар охватил ресторан в центре Москвы, информирует Telegram-канал «Осторожно, Москва». По данным источника, заведение расположено в Басманном районе на улице Бакунинская, дом 69.

Канал отмечает, что загорелся сетевой ресторан, который готовит универсальную кухню. На месте зафиксировано задымление, а посетителей заведения успели эвакуировать. Люди столпились вокруг здания, куда пока не прибыли экстренные службы. Обстоятельства ЧП выясняются, сведений о пострадавших не представлено.

В Геленджике до этого провели успешную операцию по спасению нудистов, которых лесной пожар заблокировал на пляже. В управлении МЧС по региону сообщили, что 23 человек спасли на катере. Пожар охватил 3,2 гектара в районе Криницы.

Ранее исполнилось 25 лет с момента пожара, который едва не уничтожил Останкинскую башню. Трагедия произошла вечером 27 августа 2000 года, когда на высоте 460 произошло замыкание, которое привело к распространению огня. Тогда в башне проходил банкет на 300 человек, включая детей, а сотрудники вывели юных посетителей вниз.

