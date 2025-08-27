Останкинская башня отмечает 25-летие страшного пожара Пожар чуть не уничтожил Останкинскую башню 25 лет назад

Вечером 27 августа 2000 года на высоте 460 метров произошло замыкание, из-за которого в Останкинской башне начался пожар. Огонь чуть не уничтожил здание, а экстренные службы пригрозили очевидице штрафом за ложный вызов, когда та сообщила о дыме. Затем и другие жители Москвы начали вызывать спасателей.

Тогда в Останкино проходил банкет с 300 гостями, среди которых были дети. Сотрудники быстро отреагировали, дали юным посетителям шарики и повели всех вниз. Операцию по эвакуации возглавлял Гарри Поляков, который занимал должность замначальника ресторанно-экскурсионного комплекса. Именно он спускал людей вниз на лифтах.

В тушении пожара участвовал вертолет, а несколько часов спустя рухнули три лифта, где находились сотрудник пожарной охраны, замначальника УГПС Северо‑Восточного округа полковник Владимир Арсюков, слесарь-ремонтник Александр Шипилин и лифтер Светлана Лосева. Женщина за три дня до трагедии вышла замуж и не должна была работать в этот день, но ее попросили подменить коллегу. Шипилин также вышел по просьбе жены, которая сообщила о пожаре. Все трое погибли.

Здание едва не рухнуло, но пожар удалось потушить. Некоторые главные телеканалы тогда перестали работать. Восстановление башни заняло 16 лет. Во время происшествия неизвестные вынесли из ресторана сувениры и дорогой алкоголь.

Ранее житель Санкт-Петербурга обратился к ясновидящей, чтобы расследовать пожар в салоне своей иномарки. Владелец Mercedes не стал полностью полагаться на правоохранителей.