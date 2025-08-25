Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 12:40

Петербуржец пошел к экстрасенсу после загадочного поджога авто

Житель Петербурга обратился к ясновидящей из-за сгоревшей машины Mercedes

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Санкт-Петербурга привлек ясновидящую к расследованию пожара в салоне автомобиля Mercedes. Он не стал полностью полагаться на правоохранителей, передает канал «78».

Заднее стекло машины оказалось разбитым. Также в салоне обнаружили бутылку со следами неизвестной жидкости. Медиум заявила хозяину Mercedes, что поджог якобы устроил неизвестный в черном капюшоне, а заказчиком выступила некая девушка, по описанию похожая на экс-возлюбленную пострадавшего. В итоге мужчина решил все-таки оставить расследование полиции.

Хулиганство, скорее всего. Пускай милиция разбирается, — сказал хозяин авто.

Ранее в Туве 19-летний водитель без прав устроил ДТП, в результате которого погиб подросток. За руль машины его пустила 35-летняя мать. Вместе с ними в авто на заднем сиденье были еще трое несовершеннолетних 9, 10 и 17 лет.

Также в Красноярске троих подростков на Lada Priora остановили выстрелами по колесам. Машина неслась на высокой скорости, грубо нарушая правила дорожного движения. В ходе преследования полицейский произвел предупредительный выстрел в воздух и семь прицельных по колесам «Приоры».

Санкт-Петербург
поджоги
автомобили
экстрасенсы
