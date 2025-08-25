Петербуржец пошел к экстрасенсу после загадочного поджога авто Житель Петербурга обратился к ясновидящей из-за сгоревшей машины Mercedes

Житель Санкт-Петербурга привлек ясновидящую к расследованию пожара в салоне автомобиля Mercedes. Он не стал полностью полагаться на правоохранителей, передает канал «78».

Заднее стекло машины оказалось разбитым. Также в салоне обнаружили бутылку со следами неизвестной жидкости. Медиум заявила хозяину Mercedes, что поджог якобы устроил неизвестный в черном капюшоне, а заказчиком выступила некая девушка, по описанию похожая на экс-возлюбленную пострадавшего. В итоге мужчина решил все-таки оставить расследование полиции.

Хулиганство, скорее всего. Пускай милиция разбирается, — сказал хозяин авто.

