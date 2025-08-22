Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 09:58

Полицейские устроили погоню со стрельбой за тремя подростками на «Приоре»

В Красноярске троих подростков на Lada Priora остановили выстрелами по колесам

Полицейским в Красноярске пришлось стрелять по колесам автомобиля Lada Priora под управлением 15-летнего подростка, не имеющего водительского удостоверения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю. По данным ведомства, машина неслась на высокой скорости, грубо нарушая правила дорожного движения.

В салоне авто находились еще двое сверстников юноши. В ходе преследования полицейский произвел предупредительный выстрел в воздух и семь прицельных по колесам «Приоры». В итоге злоумышленников удалось остановить. Отмечается, что юный водитель уже состоит на профилактическом учете.

В беседе с правоохранителями подросток заявил, что взял ключи от машины у отца. После задержания он позвонил матери с просьбой приехать. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об угоне.

Ранее четыре человека погибли и двое пострадали при столкновении пассажирской «Газели» с другим автомобилем в Курской области. Как сообщил врио главы региона Александр Хинштейн, ДТП произошло в селе Малахово Конышевского района. Выживших — 60-летнего водителя «Газели» и 51-летнюю пассажирку — госпитализировали.

Красноярск
водители
угоны
авто
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликовано видео с уничтожением пехоты ВСУ на границе России
Инфекционист объяснила устойчивость одной бактерии
Российский кинокритики сменил гражданство
Туристы сбежали из Пицунды после обеда в столовой времен СССР
Эксперты начали обследование домов Камчатки после землетрясения
Физик предложил силовикам «дуэль» после задержания на месторождении урана
Супругов-спортсменов отстранили от соревнований из-за одного решения
Теряетесь в рецептах? Выбирайте свой идеальный вариант яблочного повидла!
Родителям дали советы, как обезопасить детей от мошенников
В России резко подорожали сборы ребенка в школу
Политолог высказался о приглашении России в НАТО
ФАБ-3000 «размазала» штаб бригады ВСУ с двумя наградами от Зеленского
Полицейские устроили погоню со стрельбой за тремя подростками на «Приоре»
В ДНР задержали причастных к подрывам автомобилей чиновников агентов Киева
Политолог объяснил, почему детей мигрантов надо учить в школах
В Израиле сообщили о важном решении по ХАМАС и сектору Газа
В Европе нашли способ «купить» Трампа и поменять его мнение по Украине
Депутат рассказал, почему релокантам не место в госорганах
Киев уличили в превращении своих посольств в Африке в оружейные базы
Школьникам разрешили нарушить запрет на телефоны в некоторых случаях
Дальше
Самое популярное
Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!
Общество

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.