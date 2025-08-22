Полицейские устроили погоню со стрельбой за тремя подростками на «Приоре»

Полицейские устроили погоню со стрельбой за тремя подростками на «Приоре» В Красноярске троих подростков на Lada Priora остановили выстрелами по колесам

Полицейским в Красноярске пришлось стрелять по колесам автомобиля Lada Priora под управлением 15-летнего подростка, не имеющего водительского удостоверения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю. По данным ведомства, машина неслась на высокой скорости, грубо нарушая правила дорожного движения.

В салоне авто находились еще двое сверстников юноши. В ходе преследования полицейский произвел предупредительный выстрел в воздух и семь прицельных по колесам «Приоры». В итоге злоумышленников удалось остановить. Отмечается, что юный водитель уже состоит на профилактическом учете.

В беседе с правоохранителями подросток заявил, что взял ключи от машины у отца. После задержания он позвонил матери с просьбой приехать. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об угоне.

