Четыре человека разбились насмерть в ДТП с «Газелью» Хинштейн сообщил о гибели четырех человек в ДТП под Курском

Четыре человека погибли и двое пострадали при столкновении пассажирской «Газели» с другим автомобилем в Курской области, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. ДТП произошло 21 августа в селе Малахово Конышевского района.

В результате столкновения пассажирской газели с другим автомобилем, к сожалению, на месте погибли четыре человека. <…> Еще два человека — 60-летний водитель газели и 51-летняя пассажирка — получили травмы, — написал Хинштейн.

Он добавил, что пострадавшие были доставлены в Фатежскую ЦРБ. На месте происшествия работают оперативные службы.

