21 августа 2025 в 19:44

Четыре человека разбились насмерть в ДТП с «Газелью»

Хинштейн сообщил о гибели четырех человек в ДТП под Курском

Четыре человека погибли и двое пострадали при столкновении пассажирской «Газели» с другим автомобилем в Курской области, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. ДТП произошло 21 августа в селе Малахово Конышевского района.

В результате столкновения пассажирской газели с другим автомобилем, к сожалению, на месте погибли четыре человека. <…> Еще два человека — 60-летний водитель газели и 51-летняя пассажирка — получили травмы, — написал Хинштейн.

Он добавил, что пострадавшие были доставлены в Фатежскую ЦРБ. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее два человека погибли при столкновении фуры и машины каршеринга на первом километре Юго-Восточной хорды. По данным Управления Госавтоинспекции по Московской области, водитель легкового автомобиля наехал на стоявший на обочине КамАЗ.

До этого в Новосибирске водитель бетономешалки протаранил шесть автомобилей. Мужчина, управлявший спецтранспортом, находился в состоянии алкогольного опьянения. Участниками массового ДТП стали седан Mazda 3, универсал ВАЗ-2104, кроссовер Cadillac GMT 166, коммерческий фургон, кроссовер BMW X6 и укороченный внедорожник Suzuki Grand Vitara.

ДТП
Курская область
происшествия
Александр Хинштейн
