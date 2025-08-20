В Новосибирске водитель бетономешалки протаранил шесть машин

Водитель бетономешалки 1984 года рождения протаранил шесть автомобилей на улице Российской в Новосибирске, передает Telegram-канал АСТ-54 Black. По данным источника, мужчина, управлявший спецтранспортом, находился в состоянии алкогольного опьянения, за медицинской помощью никто не обращался.

На опубликованных кадрах видно, что участниками массового ДТП стали седан Mazda 3, универсал ВАЗ-2104, кроссовер Cadillac GMT 166, коммерческий фургон, кроссовер BMW X6 и укороченный внедорожник Suzuki Grand Vitara.

Ранее в Свердловской области на 267-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень, недалеко от Тугулыма, произошло ДТП. Грузовик Scania с полуприцепом врезался в легковой автомобиль Chery, в котором находились четыре человека — все они погибли. Водителя грузового авто госпитализировали в больницу.

До этого в Красноярском крае автомобиль врезался в колонку на заправке, после чего кузов разломался пополам. По предварительной информации, водитель легкового транспортного средства не справился с управлением и погиб.