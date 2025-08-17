Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 11:45

Появилось видео, как авто разрывается пополам на заправке под Красноярском

В Красноярском крае автомобиль врезался в колонку на заправке, после чего кузов разломался пополам, пишет РЕН ТВ. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и погиб.

На кадрах видно, как легковушка на полной скорости влетает на АЗС и врезается в стойку. Обломки от машины разлетаются по территории автозаправки. Других подробностей аварии нет.

Ранее на федеральной трассе в Улетовском округе Забайкалья произошло ДТП с участием четырех грузовиков — КамАЗа, Shacman, Volvo и Lifan — и легкового автомобиля Honda Fit. В аварии пострадала водитель легковушки. Женщину доставили в больницу, информации о ее состоянии нет.

До этого на трассе Белово — Новый Городок в Кемеровской области Honda Accord врезалась в припаркованный на обочине КамАЗ. Погибли пять человек, находившиеся в легковом автомобиле, еще одна пассажирка получила травмы и была доставлена в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

