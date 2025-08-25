В Туве парень без прав устроил смертельное ДТП на машине своей матери

Не имеющий водительских прав юноша устроил смертельное ДТП на трассе в Туве, сообщается региональное управление МВД. За руль машины его пустила 35-летняя мать. Вместе с ними в авто на заднем сиденье были еще трое несовершеннолетних 9, 10 и 17 лет.

Отмечается, что юноша выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся в минивэном. Пассажиры легковушки с тяжелыми травмами были госпитализированы. Один из них погиб в больнице.

По данным ведомства, авария произошла на 876-м километре трассы Р-257 «Енисей». В минивэне находились семь человек, включая 44-летнего водителя. Правоохранители намерены наказать женщину за решение пустить за руль сына без соответствующих знаний.

