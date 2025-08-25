Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 11:01

Автомобиль вписался в столб и задел троих пешеходов

В Бердске иномарка врезалась в столб и наехала на троих пешеходов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Бердске Новосибирской области иномарка врезалась в столб и сбила пешеходов на перекрестке, сообщили в региональном МВД. В результате происшествия пострадали женщина и двое детей.

По данным ведомства, в больницу были доставлены женщина, девочка 2023 года рождения и мальчик 2025 года рождения. Медики диагностировали у них травмы разной степени тяжести.

Причиной ДТП стало нарушение правил водителем «Ниссана». Женщина не уступила дорогу встречному автомобилю «Киа». В результате после столкновения вторая машина врезалась в препятствие и наехала на пешеходов.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливают все обстоятельства происшествия, — говорится в сообщении.

Ранее на Фрунзенской набережной в Москве столкнулись BMW и микроавтобус Mercedes. В результате аварии пострадали четыре человека, включая двоих детей, которых госпитализировали. От удара микроавтобус перевернулся, в салоне находились водитель, две женщины и трое детей. У одной из пассажирок переломаны ребра, а ребенок получил глубокие порезы.
ДТП
аварии
Новосибирская область
дети
ПДД
