Автомобиль вписался в столб и задел троих пешеходов

В городе Бердске Новосибирской области иномарка врезалась в столб и сбила пешеходов на перекрестке, сообщили в региональном МВД. В результате происшествия пострадали женщина и двое детей.

По данным ведомства, в больницу были доставлены женщина, девочка 2023 года рождения и мальчик 2025 года рождения. Медики диагностировали у них травмы разной степени тяжести.

Причиной ДТП стало нарушение правил водителем «Ниссана». Женщина не уступила дорогу встречному автомобилю «Киа». В результате после столкновения вторая машина врезалась в препятствие и наехала на пешеходов.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливают все обстоятельства происшествия, — говорится в сообщении.

