В субботу, 30 августа, аэропорт Уфы временно закрылся, сообщили в пресс-службе Росавиации. Воздушная гавань перестала принимать и отправлять рейсы ради обеспечения мер безопасности.

Аэропорт Уфа. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в сообщении.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Сочи. Представитель Росавиации Артем Кореняко подчеркнул, что меры были также инициированы для обеспечения безопасности полетов.

До этого временные ограничения ввели в аэропортах Самары и Ульяновска. По словам Кореняко, воздушные гавани перестали принимать и выпускать самолеты. Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. О возобновлении работы аэропортов в Росавиации планировали сообщить дополнительно, добавил он.

Кроме того, рейс авиакомпании «Россия» по маршруту Сочи — Ереван не мог отправиться из-за технических проблем с двигателями, возникших последовательно у двух воздушных судов. Изначально вылет был запланирован на 06:30, однако его пришлось перенести из-за неисправности силовой установки у первого лайнера.