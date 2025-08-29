День знаний — 2025
29 августа 2025 в 11:27

Два самолета в Сочи не смогли вылететь из-за поломок двигателей

SHOT: два самолета не могут улететь из Сочи в Ереван из-за проблем с двигателями

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рейс авиакомпании «Россия» по маршруту Сочи — Ереван не может отправиться из-за технических проблем с двигателями, возникших последовательно у двух воздушных судов, сообщил Telegram-канал SHOT. Изначально вылет был запланирован на 6:30 утра, однако его пришлось перенести из-за неисправности силовой установки у первого лайнера.

Для выполнения рейса был подготовлен резервный самолет, однако и у него выявили отказ двигателя. В результате пассажиров, которые уже были доставлены к трапу воздушного судна, пришлось вернуть в здание терминала.

Ранее в пресс-службе Росавиации сообщили, что аэропорты Саратова и Сочи 28 августа ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они связаны с обеспечением мер безопасности, отмечал представитель ведомства Артем Кореняко.

Также сообщалось о формировании нового расписания полетов после введенных временных ограничений. В ближайшие два дня возможны переносы, отмены и объединения рейсов, предупреждали в пресс-службе воздушной гавани, пассажирам советуют уточнять их статус.

Россия
Сочи
самолеты
двигатели
