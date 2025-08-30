Минобороны утвердило проект оборонного бюджета на 2026–2028 годы

В России сформирован проект сбалансированного оборонного бюджета на 2026–2028 годы, сообщил первый заместитель министра обороны Леонид Горнин. По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, МО переходит к новой модели финансового планирования.

В целях совершенствования системы финансового обеспечения оптимизирована структура центральных органов военного управления, а также проработан вопрос введения в войсковом звене в штаты полка — бригады — дивизии финансовых органов, — отметил замминистра.

Горнин уточнил, что создана система контроля исполнения расходов бюджета и определены ключевые критерии выполнения плановых показателей. Он добавил, что нововведения направлены на повышение эффективности распределения средств и прозрачности финансовых процессов.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов заявил, что ведомству в 2025 году удалось оптимизировать финансовые расходы, не снижая объем закупок вооружения. По его словам, благодаря этому получилось стабилизировать нагрузку военного бюджета на экономику России.