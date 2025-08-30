Зеленский попросил Моди передать России «сигнал» на ШОС

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале заявил, что во время телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди попросил его передать России так называемый «сигнал» о «безусловном прекращении огня». По его словам, индийский лидер поговорит об этом с российскими представителями на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Индия готова приложить необходимые усилия и передать соответствующий сигнал России и другим лидерам во время встреч на полях саммита, — написал Зеленский.

Он также отметил, что рассказал Моди о деталях переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне при участии европейских лидеров.

Ранее о деталях этого телефонного разговора сообщили в индийском правительстве, отметив, что основной темой беседы Моди с Зеленским стали события, связанные с конфликтом на Украине. Индийский премьер заявил, что он обменялся с Киевом мнениями о продолжающемся конфликте, его гуманитарном аспекте и усилиях по восстановлению мира и стабильности.