Россиян предупредили о нововведениях в двух сферах с сентября

С 1 сентября 2025 года в российское законодательство вводится комплекс значимых изменений, затрагивающих сферы торговли, транспорта, связи и гостиничного бизнеса. Нововведения предполагают расширение административной ответственности и ужесточение штрафных санкций за различные нарушения, сообщил в беседе с РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс.

Так, в сфере розничной торговли вводится ответственность за продажу несовершеннолетним бытовых товаров с содержанием газа, включая зажигалки и баллончики. Значительно увеличены штрафы за продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним.

В области связи появится новая статья о незаконной передаче SIM-карт и абонентских номеров третьим лицам. Владеть этими данными могут только близкие родственники.

Теперь за такие нарушения гражданам грозит штраф от 40 до 60 тыс. рублей, должностным лицам и индивидуальным предпринимателям – от 150 до 300 тыс., юридическим лицам – от 400 до 600 тыс. Более высокие штрафы, до 2 млн рублей, установлены отдельно за продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, — подчеркнул Адамс.

Транспортное законодательство также претерпевает изменения. Вводятся существенные штрафы за непредоставление преимущества автомобилям со спецсигналами, включая лишение водительских прав на срок до 12 месяцев.

Дополнительно вводится прямой запрет на размещение рекламных объявлений на иностранных интернет-ресурсах, доступ к которым ограничен в России, а также на площадках, признанных экстремистскими или нежелательными. Для юридических лиц такие нарушения предусматривают штрафы до 500 тыс. рублей.

Сентябрьские нововведения значительно ужесточают административную ответственность в различных сферах экономической деятельности. Изменения направлены на повышение защиты прав потребителей, укрепление дисциплины в транспортной отрасли и усиление контроля за соблюдением законодательства в области связи и рекламы.

