День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 04:33

Россиян предупредили о нововведениях в двух сферах с сентября

Юрист Адамс: изменения в сфере торговли и транспорта вступят в силу с осени в РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С 1 сентября 2025 года в российское законодательство вводится комплекс значимых изменений, затрагивающих сферы торговли, транспорта, связи и гостиничного бизнеса. Нововведения предполагают расширение административной ответственности и ужесточение штрафных санкций за различные нарушения, сообщил в беседе с РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс.

Так, в сфере розничной торговли вводится ответственность за продажу несовершеннолетним бытовых товаров с содержанием газа, включая зажигалки и баллончики. Значительно увеличены штрафы за продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним.

В области связи появится новая статья о незаконной передаче SIM-карт и абонентских номеров третьим лицам. Владеть этими данными могут только близкие родственники.

Теперь за такие нарушения гражданам грозит штраф от 40 до 60 тыс. рублей, должностным лицам и индивидуальным предпринимателям – от 150 до 300 тыс., юридическим лицам – от 400 до 600 тыс. Более высокие штрафы, до 2 млн рублей, установлены отдельно за продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, — подчеркнул Адамс.

Транспортное законодательство также претерпевает изменения. Вводятся существенные штрафы за непредоставление преимущества автомобилям со спецсигналами, включая лишение водительских прав на срок до 12 месяцев.

Дополнительно вводится прямой запрет на размещение рекламных объявлений на иностранных интернет-ресурсах, доступ к которым ограничен в России, а также на площадках, признанных экстремистскими или нежелательными. Для юридических лиц такие нарушения предусматривают штрафы до 500 тыс. рублей.

Сентябрьские нововведения значительно ужесточают административную ответственность в различных сферах экономической деятельности. Изменения направлены на повышение защиты прав потребителей, укрепление дисциплины в транспортной отрасли и усиление контроля за соблюдением законодательства в области связи и рекламы.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России вступают в силу важные изменения в законодательстве о коллекторской деятельности. Новые правила направлены на усиление защиты прав граждан и повышение прозрачности взыскания долгов.

изменения
штрафы
юристы
законы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двойки за поведение, отмена «домашки»: что изменится в школах РФ с сентября
ВСУ уличили в использовании запрещенных Женевской конвенцией пуль
Составлен список артистов, которые умерли в августе 2025 года
Бразилия готовит внеочередной саммит БРИКС
В Минобрнауки раскрыли размер новой стипендии президента
Альцгеймер, личная жизнь, знаковые роли: как живет Маргарита Терехова
Путин прилетел в Китай на саммит ШОС
Россиян предупредили о нововведениях в двух сферах с сентября
SHOT: серия взрывов прогремела под Ростовом-на-Дону
Как правильно пить витамины и минералы, чтобы не навредить здоровью
Замужество, взлом личного аккаунта, Авербух: куда пропала Валерия Ланская
Меры по защите граждан от коллекторов вступят в силу с сентября
Атака «Гераней» на порты Одессы ночью 31 августа: что известно, какие цели
В РАН озвучили, когда на Землю обрушатся мощные магнитные бури
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 31 августа, летнее тепло
В США пенсионер умер по дороге на свидание с чат-ботом
«Продолжим диалог:»: Путин направил телеграмму Лукашенко
Пентагон может превратиться в «министерство войны»
Озвучено состояние здоровья пострадавшего в Херсонской области депутата
Песни на русском, слухи о разводе, слова об СВО: как живет Настя Каменских
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Общество

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.