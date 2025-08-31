День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 03:26

Меры по защите граждан от коллекторов вступят в силу с сентября

Сенатор Шейкин: коллекторы не смогут звонить и писать должнику анонимно

Фото: Markus Scholz/dpa/Global Look Press

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу важные изменения в законодательстве о коллекторской деятельности. Новые правила направлены на усиление защиты прав граждан и повышение прозрачности взыскания долгов, сообщил первый заместитель главы комитета СФ по государственному строительству Артем Шейкин в беседе с ТАСС.

Теперь, если должник подает жалобу через представителя или третье лицо, особенно по поводу телефонных звонков со стороны взыскателей долга, закон четко регулирует, как такие обращения должны рассматриваться, — указал парламентарий.

Согласно новым требованиям, каждое электронное сообщение от коллекторов должно содержать имя кредитора или его представителя, а также контактный телефон. Это позволит гражданам сразу идентифицировать отправителя и избежать мошенничества.

Также сокращается срок хранения записей взаимодействий с трех лет до полутора лет. Это снизит риски неправомерного использования данных.

Кроме того, операторы связи теперь обязаны по запросу уполномоченных органов предоставлять информацию о подтверждении факта, даты и времени звонка или сообщения. Эти данные могут стать доказательством в случае споров между гражданином и взыскателем.

Ранее депутат Госдумы Светлана Разворотнева заявила, что ГД не разрешит управляющим компаниям переуступать долги граждан за ЖКУ третьим лицам, в том числе коллекторским агентствам. При этом, по ее мнению, решать проблемы с долгами людей необходимо, но другими способами.

изменения
коллектор
меры
анонимность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Альцгеймер, личная жизнь, знаковые роли: как живет Маргарита Терехова
Путин прилетел в Китай на саммит ШОС
Россиян предупредили о нововведениях в двух сферах с сентября
SHOT: серия взрывов прогремела под Ростовом-на-Дону
Как правильно пить витамины и минералы, чтобы не навредить здоровью
Замужество, взлом личного аккаунта, Авербух: куда пропала Валерия Ланская
Меры по защите граждан от коллекторов вступят в силу с сентября
Атака «Гераней» на порты Одессы ночью 31 августа: что известно, какие цели
В РАН озвучили, когда на Землю обрушатся мощные магнитные бури
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 31 августа, летнее тепло
В США пенсионер умер по дороге на свидание с чат-ботом
«Продолжим диалог:»: Путин направил телеграмму Лукашенко
Пентагон может превратиться в «министерство войны»
Озвучено состояние здоровья пострадавшего в Херсонской области депутата
Песни на русском, слухи о разводе, слова об СВО: как живет Настя Каменских
Создатели теории о «российском следе» в США могут жестко поплатиться
«Раскаялся»: экс-губернатор Сахалина признал вину во взяточничестве
США смогли распознать реальные планы Евросоюза по Украине
Эрдоган направился в Китай, где состоится встреча с Путиным
Насиловал на могилах: кладбищенский маньяк кошмарил Уфу целый год
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Общество

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.