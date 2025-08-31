Меры по защите граждан от коллекторов вступят в силу с сентября

Меры по защите граждан от коллекторов вступят в силу с сентября Сенатор Шейкин: коллекторы не смогут звонить и писать должнику анонимно

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу важные изменения в законодательстве о коллекторской деятельности. Новые правила направлены на усиление защиты прав граждан и повышение прозрачности взыскания долгов, сообщил первый заместитель главы комитета СФ по государственному строительству Артем Шейкин в беседе с ТАСС.

Теперь, если должник подает жалобу через представителя или третье лицо, особенно по поводу телефонных звонков со стороны взыскателей долга, закон четко регулирует, как такие обращения должны рассматриваться, — указал парламентарий.

Согласно новым требованиям, каждое электронное сообщение от коллекторов должно содержать имя кредитора или его представителя, а также контактный телефон. Это позволит гражданам сразу идентифицировать отправителя и избежать мошенничества.

Также сокращается срок хранения записей взаимодействий с трех лет до полутора лет. Это снизит риски неправомерного использования данных.

Кроме того, операторы связи теперь обязаны по запросу уполномоченных органов предоставлять информацию о подтверждении факта, даты и времени звонка или сообщения. Эти данные могут стать доказательством в случае споров между гражданином и взыскателем.

Ранее депутат Госдумы Светлана Разворотнева заявила, что ГД не разрешит управляющим компаниям переуступать долги граждан за ЖКУ третьим лицам, в том числе коллекторским агентствам. При этом, по ее мнению, решать проблемы с долгами людей необходимо, но другими способами.