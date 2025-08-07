Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 12:04

Россиян предложили дополнительно защитить от коллекторов

Депутат Нилов призвал запретить банкам передавать долги с большой просрочкой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил запретить банкам передавать коллекторам долги с просрочкой более двух месяцев, пишет 360.ru. По его словам, это позволит дополнительно обезопасить «закредитованное общество».

Коллекторство вообще должно быть запрещено. Мы неоднократно предпринимали попытки, но пока удается принять лишь отдельные терапевтические решения. Долги больше 60 дней просто не передавать коллекторам, а все, что касается долгов до 60 дней, передавать только с согласия самих граждан, — высказался Нилов.

Он отметил, что коллекторы прежде всего заинтересованы в просроченных задолженностях, поскольку из-за времени существенно повышаются пени. Парламентарий пояснил, что данная мера помешает им выбирать для себя наиболее привлекательные долги.

Ранее депутат Госдумы Светлана Разворотнева заявила, что ГД не разрешит управляющим компаниям переуступать долги граждан за ЖКУ третьим лицам, в том числе коллекторским агентствам. При этом, по ее мнению, решать проблемы с долгами людей необходимо, но другими способами.

кредиты
долги
коллекторы
депутаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Озвучен многомиллионный гонорар группы «Винтаж» за концерт в Дубае
Хирург назвала одну деталь на коже, указывающую на рак
Военэксперт раскрыл, кто спровоцирует следующий конфликт в Европе
В зоопарке Перми старого медведя трижды ударило током
Маленький мальчик случайно «арестовал» маму
Оставят жен без всего? Смогут ли Дибров и любовник его жены отстоять детей
Военэксперт заявил о растущем количестве дезертиров в ВСУ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.