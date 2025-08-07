Россиян предложили дополнительно защитить от коллекторов

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил запретить банкам передавать коллекторам долги с просрочкой более двух месяцев, пишет 360.ru. По его словам, это позволит дополнительно обезопасить «закредитованное общество».

Коллекторство вообще должно быть запрещено. Мы неоднократно предпринимали попытки, но пока удается принять лишь отдельные терапевтические решения. Долги больше 60 дней просто не передавать коллекторам, а все, что касается долгов до 60 дней, передавать только с согласия самих граждан, — высказался Нилов.

Он отметил, что коллекторы прежде всего заинтересованы в просроченных задолженностях, поскольку из-за времени существенно повышаются пени. Парламентарий пояснил, что данная мера помешает им выбирать для себя наиболее привлекательные долги.

Ранее депутат Госдумы Светлана Разворотнева заявила, что ГД не разрешит управляющим компаниям переуступать долги граждан за ЖКУ третьим лицам, в том числе коллекторским агентствам. При этом, по ее мнению, решать проблемы с долгами людей необходимо, но другими способами.